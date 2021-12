Meciul Leicester City – Norwich City, programat sâmbătă, în campionatul Angliei, a fost amânat din cauza problemelor pe care le are gruparea oaspete cu COVID-19 şi cu accidentările, potrivit news.ro.

Norwich nu are 13 jucători de câmp şi un portar apţi de joc pentru partida care ar fi trebuit să se dispute în prima zi a anului 2022, de la ora 17.00.

Norwich City ocupă ultimul loc Premier League, cu doar 10 puncte, în timp ce Leicester este pe locul 9, cu 25 de puncte. Liderul Manchester City are 50 de puncte.

The club can confirm that our scheduled game against Leicester City (Saturday, January 1) has been postponed following a decision from the Premier League board. ⬇️#NCFC | #LEINOR

