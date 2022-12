Un nou caz identic cu al Simonei Halep – Încă un tenismen a fost depistat cu substanțe interzise

Jucătorul polonez de tenis Kamil Majchrzak a anunţat că a fost testat pozitiv în timpul unui control antidoping, adăugând că nu a luat cu bună ştiinţă substanţe ilegale şi că această veste a fost „un mare şoc”.

Clasat pe locul 77 la ATP, el a câştigat turneul Challenger de la Busan în octombrie şi a ajuns în semifinalele turneului ATP 250 de la Pune, India. Nu există încă detalii despre substanţa descoperită.

„Am o veste foarte tristă şi foarte dificilă să vă spun. Am fost testat pozitiv pentru controale antidoping în octombrie şi noiembrie 2022”, a scris jucătorul pe contul său de Instagram.

„În primul rând, nu am luat niciodată, în mod conştient, o substanţă ilegală. Momentan nu am idee ce s-a întâmplat, este un mare şoc. Tocmai am început cea mai grea luptă din viaţa mea, aceea de a-mi dovedi nevinovăţia şi de a reveni să practic acest sport pe care îl iubesc”, a mai spus el.