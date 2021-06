Un nou episod din FCSB – Steaua: „Ogăraru nu poate să spună asta”

Războiul dintre FCSB și Steaua a împărțit fotbalul românesc în două. iar acum a venit și rândul lui Marian Aliuță să-și dea cu părerea.

Crescut la juniorii Stelei încă de la vârsta de opt ani, în 1986, după ce clubul din Ghencea a cucerit Cupa Campionilor Europeni, acesta a evitat să dea un verdict categoric în legătură cu care dintre cele două echipe are dreptate. Totuși, fostul mijlocaș a subliniat faptul că în 2002, Gigi Becali a cumpărat Steaua și a salvat clubul. De asemenea, Aliuță l-a atacat și pe Ogăraru, actual manager al Stelei, nou-promovată în Liga a 2-a.

„Eu sunt cu roș-albastru. Altceva nu pot să zic. Eu rămân la părerea că în 2002, când eram acolo, am semnat toți, de la domnul Păunescu la Gigi Becali. Cred că a avut o continuare, nu putea să o numească altfel. S-a schimbat patronul și mai mult ca sigur a avut o continuitate. Ceea ce s-a întâmplat după, nu mai știm. Nu putem spune că Gigi Becali nu a fost la Steaua. S-a jucat în cupele europene. George Ogăraru nu poate să spună asta. Înseamnă că nu a jucat acea semifinală, că el a fost la FCSB.

Eu nu îi iau apărarea lui Gigi Becali, când am plecat de la Steaua nu am plecat foarte bine. Gigi Becali a venit într-un moment foarte greu la Steaua, a salvat clubul și i-a rămas lui echipa. A venit la Steaua nu în altă parte. Eu mă regăsesc cu cine va juca in Ghencea, eu acolo am crescut”, a declarat Marian Aliuță, la PRO X.