Un singur pas până la finala Champions League: Prezentarea meciurilor Bayern – Real și Dortmund – PSG

Ultimele patru echipe rămase în cursa pentru câștigarea Ligii Campionilor mai au un singur pas de depășit. Semifinalele se dispută în două manșe, mai întâi marți și miercuri, în timp ce returul este programat pe 7 și 8 mai.

Cursa pentru marea finală de pe Wembley, ce va avea loc pe 1 iunie, continuă. În această săptămână au loc meciurile din prima manșă a semifinalelor, după următorul program:

Marți, de la ora 22:00: Bayern München – Real Madrid

Miercuri, de la ora 22:00: Borussia Dortmund – PSG

Bayern München – Real Madrid

Un duel ca o finală între două echipe care s-au obișnuit să ajungă în fazele superioare ale competiției. Nu e de mirare că până acum s-au mai întâlnit de șapte ori doar în semifinalele Ligii Campionilor. Bavarezii au obținut patru calificări, iar Real trei.

Totuși, Real este într-o formă mult mai bună. Se pregătește să câștige campionatul în La Liga, a eliminat-o pe Manchester City și are moralul de partea ei. Bayern, în schimb, vrea să dea uitării evoluția slabă din campionat și să se revanșeze în Liga Campionilor. Cele două echipe se cunosc foarte bine, iar până acum Bayern a câștigat de 11 ori, Real de 12, iar 3 meciuri s-au terminat la egalitate.

Operatorul online Unibet o vede de departe favorită în această dublă manșă pe Real Madrid și îi oferă cota 1.50 la calificare, în timp ce Bayern are 2.50. Iar dacă te interesează cotele 1X2 pentru partida de marți, Real are 2.85 să câștige, Bayern are 2.38, iar egalul are 3.70. Ne așteptăm la un meci echilibrat, în care vom avea și o perioadă de tatonare, astfel că este probabil ca nimeni să nu își asume mari riscuri în prima repriză.

Borussia Dortmund – PSG

PSG chiar crede că poate câștiga Champions League în acest sezon, înainte să-l piardă pe Kylian Mbappé, iar Borussia Dortmund pare a fi un adversar la îndemână, dacă ne uităm și pe rezultatele înregistrate în Bundesliga.

Francezii au și un avantaj moral, după ce au învins-o pe Dortmund cu 2-0 în faza grupelor pe teren propriu, iar în deplasare scorul a fost egal, 1-1. În total, PSG are două victorii contra lui Dortmund, a pierdut o dată, iar trei meciuri s-au încheiat la egalitate.

Dortmund se află la a patra apariție în semifinalele Ligii Campionilor din istorie, însă doar o dată a ajuns în finală. În 2013, când a fost învinsă de Bayern München. Tot de Bayern a fost învinsă și PSG în singura finală de Liga Campionilor pe care a disputat-o, în 2020.

Pe site-urile ce oferă cote pariuri Champions League, PSG este favorită clară, cu o cotă de 1.35 să meargă mai departe, în timp ce Dortmund are cota 3.00. La victorie, PSG are 2.50, egalul are 3.75, iar succesul lui Dortmund are 2.63.

Cotele publicate în acest articol sunt preluate din oferta Unibet și pot suferi modificări în orice moment. La Unibet poți participa în continuare gratuit la Game of Champions, campanie în cadrul căreia poți câștiga 125.000 RON Cash dacă răspunzi corect la toate întrebările. În paralel, până pe 27 mai, fiecare 100 RON depuși îți aduc o șansă să câștigi câte 2 bilete la unul dintre meciurile României de la EURO 2024 + 5.000 RON pentru transport și cazare, alături de alte 199 de premii tari.