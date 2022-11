Un star al ciclismului se retrage din cauza problemelor la inimă: „Trebuie să renunț la visul vieții mele”

Ciclistul italian Sonny Colbrelli a anunțat în mod oficial că este obligat să-și încheie cariera de ciclist profesionist la doar 32 de ani.

Sonny Colbrelli trebuie să renunțe la visul vieții, după ce i s-a montat un stent la inimă

Sportivul legitimat la Bahrian Victorious a luat această decizie din cauza problemelor pe care le are cu inima. În primăvară, în turul Catalunyei, după prima etapă, pe care a terminat-o pe locul doi, italianul s-a prăbușit pe șosea. Suferise un stop cardiac și a avut nevoie de resuscitare. Din fericire, medicii au intervenit la timp și i-au salvat viața.

Ulterior, rutierul a fost operat și i s-a montat un stent la inimă, ceea ce îl obligă să-și pună capăt carierei, deoarece în Italia este interzis să practici sport de perfomanță în condițiile în care ai asfel de probleme.

„În urmă cu aproximativ un an am obținut cea mai frumoasă victorie din viața mea, Paris-Roubaix. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată că un an mai târziu voi trece printr-unul dintre cele mai dificile momente din viața mea.

Vreau să fiu recunoscător pentru viața mea, o viață pe care aproape am pierdut-o și care mi-a dat o a doua șansă. Astăzi îmi amintesc că am ieșit învingător în Paris-Roubaix într-un mod legendar: asta rămâne în istorie și le voi putea spune copiilor mei despre asta.

Le datorez această a doua mea viață familiei mele și celor mai apropiați. Datorită lor am puterea de a accepta acest nou moment din cariera mea.

Pentru asta trebuie să renunț la visul vieții mele: o victorie într-un mare tur sau în Turul Flandrei”, a transmis rutierul prin intermediul site-ului oficial al celor de la Bahrain.

Sonny Colbrelli a vrut să-și scoată stentul de la inimă, dar a realizat că riscul este prea mare

Situația lui asemănătoare celui a fotbalistului danez Christian Eriksen. El a suferit un stop cardiovascular în timp CE 2021, i s-a montat un stent, dar nu a mai avut voie să joace în la Inter Milano, echipă la care era legitimat. Ca urmare, în ianuarie a semnat cu Brentford, iar în iulie a fost transferat de Manchester United.

„Da, m-am gândit să scot stentul pentru a putea încerca să revin la ciclism. Dar acesta ar fi fost un risc prea mare. Am sperat mereu să revin, am vorbit și cu medicul fotbalistului Eriksen, care a revenit să joace.

Dar fotbalul nu este ciclism, se joacă într-un spațiu în care medicii sunt acolo pentru a interveni în caz de urgență. Ciclismul se desfășoară pe drumuri, de multe ori te găsești singur ore în șir.

Acel stent este o salvare pentru mine, scoaterea lui ar fi fost un risc prea mare și nu îmi pot permite”, a adăugat el.

De-a lungul carierei, Colbrelli a adunat 34 de victorii la nivel profesionist. Cel mai important succes este, fără niciun dubiu, cel din Paris – Roubaix 2021.

Tot anul trecut a devenit campion național al Italiei pe șosea și campion european. În schimb, nu a reușit să obțină un succes într-un mare tur. Colbrelli a concurat de 5 ori în Giro și tot de atâtea ori în Turul Franței. Mai are în palmares victorii în De Brabantse Pijl (2017), Gran Piemonte (2018), Coppa Bernocchi (2017 și 2018) sau Tre Valli Varesine (2016).