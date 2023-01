Un titular de la FC U Craiova 1948 vrea să plece și trece la șantaj: „Nu se antrenează, zice că se lasă de fotbal”

Patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a recunoscut că are probleme cu fundașul central portughez Andre Duarte.

„Andre Duarte nu se antrenează, zice că se lasă de fotbal”, a dezvăluit Adrian Mititelu

Lusitanul este unul din tre cei trei fotbaliști din Superligă care au fost integraliști în toate cele 21 de etape. În afara lui, au mai fost prezenți pe teren toate cele 1.890 de minute Bart Meijers de la Petrolul și Igor Armaș de la FC Voluntari.

Denis Florentin Ispas de la “U” Cluj-Napoca a fost la un pas de o performanță similară. Integralist în primele 20 de etape, el a fost suspendat pentru cumul de 4 galbene în Etapa a 21-a.

Duarte mai are contract cu Craiova până în vara lui 2024, iar Mititelu nu pare dispus să-l lase să plece liber de contract, așa cum vrea fotbalistul, ci în schimbul unei sume de bani.

„Se pare că avem o problemă cu Duarte, un jucător foarte bun, care se mai află sub contract până în 2024.

Din câte am înțeles, este dorit de Legia Varșovia, însă nu am primit nicio ofertă. În schimb, a venit, s-a năpustit peste noi să îi dăm drumul să plece cu orice preț. Are o atitudine neserioasă, nu se antrenează, zice că se lasă de fotbal.

Deși e un jucător foarte bun, cu calități și mi-a făcut o impresie foarte bună, m-a dezamăgit. Acum nici n-a venit la meci.

I-am spus că e opțiunea lui dacă vrea să se lase de fotbal, dar el va rămâne la noi indiferent de ofertă. Nu poți să discuți într-un alt mod cu jucătorii care au un astfel de comportament”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.