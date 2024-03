Un titular de la FCSB anunță că vrea să plece de la echipă: „Caut o soluție”

Risto Radunovic (31 de ani), fundașul stânga titular al celor de la FCSB, a anunțat că vrea să plece în vară. Anunțul a fost făcut de fundaș imediat după victoria cu 2-1 a roș-albaștrilor în fața celor de la Sepsi OSK.

„Sincer, eu îmi doresc să câștigăm campionatul și să plec. Încă nu am vorbit cu nimeni despre contract, vreau să termin campionatul și să caut o soluție să plec”, a spus Radunovic în direct la DigiSport.

„După pauza naționalelor ne așteaptă alt meci foarte greu, dar nici lor nu le va fi ușor. Coman este inspirat, a jucat foarte bine, toată echipa a făcut-o. Mă bucur pentru asta”, spusese anterior fundașul muntenegrean, autorul unei prestații foarte bune astăzi, printre cele mai reușite din tabăra gazdă.

La aproximativ 30 de minute distanță, Gigi Becali a intrat în direct la TV și a dezvăluit că știa de aproximativ o jumătate de an de dorința lui Radunovic de a schimba echipa. Latifundiarul a explicat cum a decurs interacțiunea cu Radunovic, lăsând de înțeles că l-a luat peste picior pe fundașul stânga.

„Radunovic a venit la mine acum 5-6 luni, că el pleacă. «Cu ce pleci, cu trenul sau autobuzul? Bine mă, pleci, dar cu trenul?». Așa i-am spus. Păi ce să-i spun? Dacă are contract?

A venit la mine la palat, a zis «Salut, am venit să vă spun că eu plec». Avea o ofertă. Am zis «Da, dacă ai ofertă te las, 500.000». Nu a dat. Gata, nu mai are rost să discutăm.

Mai are contract până în decembrie. Dacă luăm campionatul și în vară are ofertă, îl las. Nu îl țin. Dar eram în campionat și el voia să plece…”, a spus Becali la „Fotbal Club”, pe DigiSport.