Un titular de la FCSB ia în calcul varianta plecării: „Dacă s-ar înţelege cluburile, atunci da”

Adrian Șut nu exclude varianta să se despartă în această iarnă de FCSB, echipă la care joacă din 2019.

Adrian Șut ar pleca în Turcia, dacă FCSB s-ar înțelege cu Basaksehir

Mijlocașul la închidere mai are contract până la finalul lui iunie 2023 cu formația roș-albastră. De serviciile lui sunt interesate echipa daneză FC Copenhaga și cea turcă Basaksehir, ambele aflate pe locul 3 în campionatele respective.

„Am muncit foarte mult în perioada în care am fost accidentat. Este foarte bine când cineva mă laudă. Eu m-am antrenat mereu la fel, am muncit mult şi am încercat să dau totul la meciuri. Nu sunt implicat în discuţii, eu sunt cu gândul aici, mâ gândesc la FCSB. Nu s-a pus problema să plec.

Nu ştiu dacă m-aş vedea în Turcia. Nu depinde de mine. Dacă s-ar înţelege cluburile, atunci da, dar acum mă gândesc la Steaua (n.r. – FCSB). Mi-aş dori să prind naţionala şi să iau titlul cu FCSB.

Suntem puţini obosiţi, am făcut o pregătire foarte bună şi aşteptăm să începem campionatul. Aşteptăm să câştigăm primul meci. A fost o perioadă de acumulare. Am încărcat foarte mult și din cauza asta au venit înfrângerile. Nu vă pot spune când se vor vedea efectele pregătirii.

Neubert ştie cel mai bine când se vor vedea efectele. Noi sperăm să se vadă de la primele meciuri, să fim victorioşi. Am făcut mai mult cu mingea, au fost diferite antrenamentele”, a spus jucătorul.

FCSB se află în cantonament în Turcia și va reveni în țară vineri. Primul meci oficial al echipei bucureștene va avea loc duminică, în deplasare, cu FC Hermannstadt, în Etapa a 22-a a Superligii, de la ora 20:45. Ulterior, gruparea bucureșteană va întâlni Farul acasă și CFR Cluj în deplasare.