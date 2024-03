Un triplu campion olimpic a intrat în spirala distrugerii: „Ochelarii mi s-au umplut de lacrimi, așa că am început să beau”

Unul dintre cei mai valoroși înotători al Marii Britanii din ultimii 20 de ani, Adam Peaty, a avut, anul trecut, un moment de cumpănă.

„Am început să plâng când eram în bazin și ochelarii mi s-au umplut de lacrimi”, dezvăluie Adam Peaty

Peaty își propune să devină al doilea înotător din istorie, după Michael Phelps, cu trei titluri olimpice consecutive în aceeași probă. În cazul lui este vorba de 100m bras. Cealaltă medalie de aur a fost cucerită acum 3 ani, la Tokyo, în proba de 4x100m ștafetă mixtă.

A fost o vreme când Adam avea cei mai buni 20 de timpi din istorie. E deținătorul recordului mondial, 56,88, mai valoros cu peste o secundă decât cel mai bun timp al adversarului lui principal, cinezul Qin Haiyang (57,69).

Peaty a avut un prim șoc la Jocurile Commonwealth din 2022, când a fost învins pentru prima dată după 8 ani. Dar nimic nu s-a comparat cu dezamăgirea de la CM de anul trecut, când a obținut doar medalia de bronz.

„Am început să plâng când eram în bazin și ochelarii mi s-au umplut de lacrimi”, își aduce el aminte de ceea ce i s-a întâmplat în februarie 2023.

„Plângeam în timp ce înotam și nu înțelegeam situația în care mă aflam. Știi cum Bane îi sparge spatele lui Batman? Numai la asta mă gândeam. Mi-am pierdut orice simț al direcției și al scopului. Mă întrebam ce caut în bazin”, a povestit el pentru The Guardian.

„M-am dus la magazin, am cumpărat multă ciocolată și am mâncat-o pe toată”, a recunoscut triplul campion olimpic

Prima persoană care i-a fost alături se numește Mel Marshall, antrenoarea lui, una dintre cele mai valoroase femei din natația britanică.

„I-am spus că trebuie să ies din bazin. Nu terminasem niciodată un antrenament înainte de ora fixată. Întotdeauna întrebam: ‘Pot să stau mai mult, pot să stau mai mult?’. Parcă eram un labrador care vrea să i se arunce bățul.

M-am dus la duș și continuam să plâng. Mel m-a întrebat ce am și i-am spus că totul se termină în acel moment, pentru mine.

Până atunci, ignorasem epuizarea. Am încercat să înot 25m bras, după care i-am spus că nu vreau să mai fac asta.

M-am dus la magazin, am cumpărat multă ciocolată și am mâncat-o pe toată. Este ceea ce numești o cădere, pentru că mi-am pierdut toată disciplina, încrederea și scopul. Cele mai mari realizări nu sunt ușoare, dar nu mai eram dispus să mai plătesc acest cost”, a mai spus sportivul.

„Spirala distrugerii este doar o trăsătură umană”, recunoaște Adam Peaty

Peaty recunoaște că tot timpul a fost obsedat de dorința de a fi cel mai bun. Nici măcar un alt record mondial sau o medalie de aur nu îl consolau.

„Spirala distrugerii este doar o trăsătură umană. Când nu ești mulțumit de ceva, vrei să-l distrugi. Persoanele cu dependență de droguri și alcool încearcă să amorțească sau să se ascundă de ele însele.

Trăim într-o lume foarte dureroasă, dar, din punct de vedere al experienței mele, această spirală de distrugere a venit pentru că înot atât de mult timp și am realizat tot ce mi-am dorit. Am atins fiecare obiectiv, dar am continuat să vreau să urc tot mai sus”, admite el.

„Așa că am început să beau. Încercam să beau suficient să fiu amorțit și apoi să mă trezesc a doua zi și să o iau de la capăt. Totul era incolor. Chiar dacă florile erau roșii, în creierul meu erau gri”, a mai precizat campionul.

Altă persoană care l-a ajutat mult este actuala lui iubită Holly Ramsay, fata celebrului chef Gordon Ramsey. „Ea îmi dă pace și asta aduce multă stabilitate. Ne-am întâlnit vara trecută și, orice s-ar întâmpla în piscină, tot câștig pentru că am găsit persoana potrivită”, spune el.

Peaty le datorează mult lui Ashley Null, un academician și teolog, care a fost capelan la echipa olimpică a Marii Britanii, și Steve Peters, psihiatrul care a lucrat cu vedeta snooker-ului Ronnie O’Sullivan sau ciclista Victoria Pendleton.

„Nimeni nu simte vreodată că a primit ceea ce merită în sport. Dar am întors situația în favoarea mea, pentru că știu cât de important este să fii în continuare rezistent și disciplinat. Sunt relaxat, dar o să mă lupt ca un câine”, avertizează Adam.