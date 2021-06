Unde poate ajunge Mitrovic, portarul plecat de la Dinamo! Echipa din Seria A de care este foarte aproape

Aleksander Mitrovic, fostul portar al celor de la Dinamo, este foarte aproape de un transfer important pentru ceea ce înseamnă viitorul carierei sale.

După ce a plecat de la Dinamo din cauza restanţelor salariale în valoare de 8.000 de lei, Aleksandar Mitrovic este gata să dea lovitura şi să semneze cu un club din Seria A.

Mitrovic ar putea fi coleg cu Goran Pandev şi să se alăture lotului celor de la Genoa, după cum informează cei de la tuttomercatoweb.com. La Genoa a mai evoluat şi Andrei Radu, portarul celor de la Inter, care a fost împrumutat la genovezi.

,,Eram neplătit de mai bine de patru luni de zile. Mi-am depus memoriu și am devenit jucător liber de contract după ce s-a judecat și recursul. Din păcate am plecat din cauza domnului George Trandafir! Am câștigat procesul, aveau 15 zile să îmi vireze banii și nu s-a întâmplat asta.

A început și campionatul și aveam meci cu Progresul Spartac. Eu am fost trimis să mă antrenez cu echipa a doua două zile și cu o zi înainte am aflat că domnul Trandafir l-a mințit pe Emil Ursu, antrenorul de la echipa a doua!

I-a spus că eu nu am drept de joc, deși nu era adevărat. Apoi am venit de la România U18, unde am jucat cu Ungaria și mi s-a spus că nu sunt în lot că sunt obosit, deși eu am zis că pot și vreau să joc! Ei știau deja că sunt eu obosit

Am fost contactat de mai multe echipe din Liga 1. Am fost contactat de FCSB, FC Voluntari, Academica Clinceni și Concordia Chiajna. Eu însă îmi doresc să merg să joc afară și o să merg în Italia în probe. Nu am impresar, dar tatăl meu se ocupă. El știe tot (n.r. Slavișa Mitrovic, fostul atacant al lui FC Național). Iau în calcul toate echipele, nu e 100% că voi merge în străinătate. O să merg unde îmi este mie cel mai bine.”, declara Mitrovic, pentru Fanatik, după plecarea de la Dinamo.