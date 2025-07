Universitatea Craiova a transferat un jucător de la Oțelul Galați

Universitatea Craiova l-a transferat pe Nikola Stevanovic, fundaşul sârb de la Oţelul Galaţi.

Stevanovic a mai jucat pentru echipele Napredak, Ingolstadt, Radnicki Nis şi Dinamo Vranje.

„Bine ai venit la Ştiinţa, Nikola Stevanovic! Keep calm, Nikola Stevanovic is here & ready to protect us! (n.r. Staţi calmi, Nikola Stevanovic este aici şi este gata să ne protejeze!)”, a transmis Universitatea Craiova, pe Facebook.

Cota jucătorului a crescut de la 100.000 de euro la 750.000, într-un singur sezon alături de gălățeni.