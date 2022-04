Unu dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Liga 1 a refuzat un transfer în SUA: „Au fost lucruri care nu îmi conveneau”

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1.

David Miculescu, unul dintre cei mai promiţători tineri fotbalişti din Liga 1, a confirmat că a refuzat oferta din America. Orlando City, formaţie din Major League Soccer, i-ar fi oferit 1,5 milioane de euro formației arădene.

”Partidă grea, ne aşteptam să fie greu, orice meci din Liga 1 e foarte important, mai ales că e play-out. Noi am venit să câştigăm dar din păcate am luat gol la ultima fază. Este foarte dezamăgitor. mai ales că am alergat 90 minute şi să iei gol la ultima faza e foarte urât.

(n.r. transfer la Rapid sau FCSB?) Nu mai vreau să aud de acele discuţi. Când UTA va pune comunicat că semnez cu altcineva, atunci pot să vorbesc, dar până atunci sunt la UTA şi doar despre UTA vorbesc. Da, am avut ofertă din SUA, cei de la club mi-au zis de ofertă, nu am plecat, nu m-am mai gândit la acea ofertă, ci doar la club. Nu am acceptat eu. Au fost nişte lucruri care nu îmi conveneau şi am zis că mai bine rămân la Arad”, a declarat David Miculescu.

12 goluri a reuşit tânărul jucător în tricoul UTA-ei. De asemenea, a reuşit două pase de gol. David Miculescu are contract cu UTA Arad până în vara lui 2023.

Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1.