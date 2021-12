Unul dintre cei mai mari internaționali din istoria clubului Dinamo vrea să revină în Liga 1: „Soţia e de aici, copilul meu s-a născut aici”

Fost atacant la Dinamo în perioada 2011-2012, Elis Bakaj (33 de ani), a dezvăluit că ar fi dispus să se întoarcă în Liga 1. Albanezul a marcat 5 goluri în 27 de meciuri pentru Dinamo.

Elis Bakaj are soţie româncă şi copil născut în România, fotbalistul cu 27 de apariţii pentru naţionala Albaniei se gândeşte să revină în Liga 1, fie la Dinamo sau chiar şi la una dintre rivalele ”câinilor”.

”Aici e foarte bine, mă simt ca acasă. Plus, soţia e de aici, copilul meu s-a născut aici, aşa că mă simt ca acasă aici.

A fost prima mea experienţă din afara Albaniei şi nu a fost uşor, dar experienţa de la Dinamo m-a ajutat pentru viitorul meu, după Dinamo am acumulat foarte multă experienţă.

Îmi pare rău pentru Dinamo, dar sperăm să revină şi să fie acolo unde a fost înainte, pentru că e bine pentru toată lumea ca Dinamo să fie cum a fost înainte.

Am văzut că e perioadă grea acum pentru Dinamo, am văzut luna asta când am fost aici că nu e situaţia bună, dar să sperăm că revine, asta doresc şi eu, şi toţi care susţin pe Dinamo.

Mi-e dor, am văzut şi câteva meciuri aici, sunt jucători foarte buni, sunt câteva echipe foarte bune, de ce nu (n.r. să se întoarcă)? Am terminat contractul acolo.

Am ofertă să mă întorc în Belarus, dar trebuie să mă gândesc foarte bine, pentru că aş vrea să stau aici, acasă, cu fata mea, pentru că nici ea nu e foarte mare acum şi nici nu vreau să mă plimb peste tot prin lume.

Nici eu nu ştiu unde am casa mea. Am aici, am în Albania. Asta e viaţa. Important e să fii bine cu familia ta şi eu mă simt bine aici.

(n.r. ai semna cu o rivală a lui Dinamo?) De ce nu? Eu sunt profesionist. Eu tot timpul în cariera mea aşa am fost, am fost profesionist.

Tu trebuie să respecţi echipa unde eşti, dar niciodată nu poţi să spui că nu pleci la altă echipă că e rivală cu cea la care ai fost”, a declarat Elis Bakaj, pentru Telekom Sport.

Elis Bakaj s-a transferat în această iarnă la Rukh Brest. Pe lângă Dinamo, a mai evoluat de-a lungul timpului la Partizani Tirana, Dinamo Tirana, Chernomorets, Hapoel Raanana, RNK Split, Vllaznia, Kukesi şi Shahtior Soligorsk.