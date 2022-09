US Open va avea o nouă campioană! Când are loc finala dintre Iga Swiatek și Ons Jabeur

Ultimul act al tabloului feminin de simplu de la US Open, în care se întâlnesc poloneza Iga Swiatek și tunisianca Ons Jabeur are loc azi, de la ora 23:00 a României.

Ona Jabeur știe că este un exemplu pentru mii de copii din Tunisia

Ambele jucătoare se află pentru prima dată în carieră în finală la US Open, deci, indiferent de rezultat, pe trofeu va fi scris un alt nume față de cele de până acum.

Swiatek (1 WTA, cs 1) este prima poloneză ajunsă în finala unui turneu de Mare Șlem, iar Jabeur (5 WTA, cs 5) este prima femeie africană și arabă care lujptă pentru trofeu la Flushing Meadows în Era Open.

Lierul clasamentului mondial știe cum este să ridici un astfel de trofeu deasupra capului, fiind dublă câștigătoare la Roland Garros, în 2020 și 2022. De partea cealaltă, Jabeur a jucat în acest finala la Wimbledon, fiind învinsă de kazaha Elena Rybakina cu 6-3, 2-6, 2-6.

„Cred că părinții își duc copiii să învețe tenis. Îmi amintesc când am câștigat Roland Garros la juniori, în 2011. Ulterior, mulți copii din țra mea s-au apucat de tenis. Chiar și adulți”, a explicat Jabeur, după semifinala cu Caroline Garcia de la US Open (6-1, 6-3).

„Am auzit că vor ca în Tunisia să dea numele meu unui complex sportiv. Nu știu despre ce este vorba, dar e ceva incredibil. Cu siguranță acest lucru va transmite un mesaj puternic.

Simt că oamenii vor dori și mai mult în să joace tenis și să devină jucători profesioniști”, a mai declarat sportiva care, de luni, va reveni pe locul 2 WTA.

„Iga nu pierde niciodată finalele”, recunoaște, mai în glumă, mai în serios, Ons Jabeur

Iga Swiatek este neînvinsă în ultimele nouă finale jucate, toate terminate în două seturi. Cele două finaliste de la US Open se află la egalitate în meciurile directe, 2-2. Cel mai recent duel a avut loc în acest an, în ultimul act la Roma, când poloneza s-a impus cu 6-2, 6-2.

„Iga nu pierde niciodată finalele, așa că va fi foarte greu”, a glumit Jabeur. „Joacă minunat. Cu siguranță doresc revanșa. Îmi place să joc pe această suprafață și simt că știu ce am de făcut împotriva ei”, a mai spus tunisianca.

Fanii jucătoarei poloneze au încruntat sprâncenele când favorita lor a fost învinsă în Turul 2 la Toronto și Cincinnati. Dar liderul mondial nu s-a panicat. A continuat antrenamentele și știe că este la un nivel foarte bun.

„Simt că munca pe care am făcut-o dă roade. Sunt mulțumită că în acest turneu am avut o stare mentală bună.

Este bine că, deși nu am fost la 100% din posibilități de la începutul turneului, am devenit din ce în ce mai bună și am desvoltat un joc cu adevărat solid.

Mă simt perfect pe această suprafață, ca și pe zgură. Pentru mine, este cel mai bun fel de lucru și cel mai bun sentiment să câștig atunci când nu mă simt perfect. Satisfacția este destul imensă”, a declarat Swiatek.

Moralul polonezei este bun. A învins-o în semifinale pe belarusa Aryna Sabalenka cu 3-6, 6-1, 6-4, după ce în decisiv a fost condusă cu 2-4.

În plus, a câștigat șase titluri în 2022 și are un record incredibil de 50 de victorii și 7 înfrângeri. 37 de succese au fost la rând, ceea ce reprezintă un nou record în Era Open a tenisului.