UTA Arad renunță la 3 jucători chiar înaintea barajului! Mircea Rednic: „Le dau o șansă să-și caute din timp alte echipe!”

UTA Arad se pregătește de barajul contra celor de la Gloria Buzău. Se pare că arădenii nu vor mai conta pe serviciile a 3 jucători.

Mai exact, Mircea Rednic a declarat că va renunța la Cascini, Benzar și Erico. Iată ce a spus „Puriul”.

„Le dau o șansă să-și caute din timp alte echipe!”

„Nu cred că jucătorul (n.r. – Cascini) are ce să-mi reproșeze, i s-a oferit șansă. Nici până să vin eu nu a jucat foarte mult, a jucat la început cu Poenaru, după care nu a mai jucat. Nu m-a deranjat nimic, doar că sunt alți jucători la mijloc, am soluții acolo. Sunt alți jucători care au arătat mai multe decât el și doar să ții un jucător străin de dragul de a-l ține… În plus, e la sfârșit de contract și trebuie să fiu corect cu el, dar și cu ceilalți.

Le dau o șansă să-și caute din timp alte echipe. În aceeași situație sunt Benzar și Erico, asta e viața, nu ai ce să faci. Din moment ce au fost de atâția ani aici și tot te bați la retrogradare…cred că e momentul să mai și schimbăm. Și nu schimb de dragul de a schimba, ci doar pe cei despre care eu cred că nu sunt ceea ce îmi doresc și nu trebuie să se supere nimeni”, a spus Mircea Rednic, în cadrul unei conferințe de presă.