„Vă tentează Rapid?”. Marius Măldărășanu, declarații tari după Hermannstadt – Petrolul 1-1. Ce a spus despre prelungirea contractului și Ianis Stoica

Antrenorul sibienilor a fost salvat de Ianis Stoica, atacantul echipei sale marcând un gol superb, în urma unui șut puternic de la distanță, în minutele de prelungire ale duelului.

Marius Măldărășanu răsuflă ușurat după Hermannstadt – Petrolul Ploiești

Marius Măldărășanu răsuflă ușurat după ce Hermannstadt a reușit să obțină un punct în confruntarea cu Petrolul Ploiești, în urma unui gol marcat de Ianis Stoica în prelungirile confruntării.

Antrenorul sibienilor este mulțumit de jucătorii săi și i-a felicitat pentru efortul depus: „Dacă mă uit puțin în spate… suntem dezamăgiți, dar egalând în minutul ăla suntem mulțumiți.

Le-am cerut băieților să aibă încredere în ei, ei nu au avut ocazii și a venit golul lor din nimic. Noi am fost taxați de fiecare dată pe greșelile noastre, noi nu profităm de greșelile adversarilor”.

„Vom vedea ce va fi!”

„A venit acel gol superb al lui Ianis și am luat un punct. Când aveam noi mingea ei se apărau, dar noi am greșit în prima repriză. Cred că dacă am fi marcat mai repede, am fi putut câștigat.

Pe măsură ce trecea timpul, erau șanse să nu mai marcăm, chiar dacă golul plutea în aer. Datorită golului târziu pe care l-am marcat, putem spune că e un rezultat echitabil”, a continuat Marius Măldărășanu.

„Poate că meritam mai mult. În continuare campionatul este unul nebun. Ăsta e fotbalul, un moment dacă nu ești atent, fotbalul te pedepsește, nu există momente în care să te relaxezi.

Ianis va pleca în vară, el trebuie să fie sănătos, vine și acel turneu final, să aibă aportul bun indiferent dacă e titular sau dacă intră pe parcurs. Poate în anumite meciuri joacă prea mult cifre, eu sunt aici să-l țin cu capul pe umeri.

Cred că va pleca la vară. Nu e o ofertă pe care o am de o lună de zile. Am avut ce am avut de spus în conferința de presă, sunt de patru ani aici, ce am avut de spus, am spus. Vom vedea, nu pot să vă spun.

Nico a spus încă din iarnă să facem prelungirea, i-am spus că nu, știe el de ce, dar oricum nu asta este ideea acum dacă își prelungește sau nu Măldărășanu contractul.

Nu pot să vorbesc despre asta, poate voi antrena, poate nu, dar nu pot să intru în jocul ăsta. Antrenor e Șumi acum, poate aș face ce a făcut el cândva dacă aș vorbi, el a fost acuzat… nu pot să vorbesc despre așa ceva””, a mai spus antrenorul sibienilor.