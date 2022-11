Vadim Rață, total surprins de evoluția României contra Moldovei: „Nu credeam că este așa mare diferența între noi!”

România a câștigat amicalul contra Moldovei cu scorul de 5-0. Vadim Rață, jucătorul celor de la FC Voluntari, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, internaționalul moldovean a fost surprins de scorul înregistrat pe tabelă. Iată ce a spus Vadim Rață după eșecul cu România.

„Nu credeam că este așa mare diferența între noi și nu cred nici acum!”

„Știam că naționala României are mai multă calitate decât echipa noastră. Am încercat printr-un joc tactic să echilibrăm puțin acest joc. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că am prins o seară mai proastă. Nu credeam că este așa mare diferența între noi și nu cred nici acum, dar ăsta este scorul.

Da, tocmai d-asta. M-a surprins faptul că a fost o diferență atât de mare. Îi felicit că au făcut un meci foarte bun. Nu știu ce să zic. Sunt puțin supărat, în primul rând pentru suporterii veniți pe stadion. Au stat în frigul ăsta, ne-au susținut și noi n-am putut să-i facem fericiți, măcar puțin.

Cred că meciul ăsta, nu știu, ne dă mult de gândit. Cred că acest meci putea fi ca o probă pentru jucătorii pe care îi aveam noi ca să ajungă în campionatul României. Cred că s-au uitat mulți antrenori din România era o șansă bună pentru ei.

Trebuie să arătăm la meciurile din preliminariile Campionatului European că avem valoare. Sper să facem față cât mai bine. În primul rând, venim să jucăm pentru suporterii aceștia, care ați văzut că au venit în frig să ne susțină. Doar pentru ei venim să jucăm”, a declarat Vadim Rață, pentru Pro Arena.