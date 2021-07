Val de ironii la o postare a lui MM Stoica: „Beau 2 săptămâni încontinuu și n-am cum să fiu așa slab!”

Transferul lui Zdenek Ondrasek la FCSB a creat primele discuții în tabăra „roș-albaștrilor”, iar patronul Gigi Becali a anunțat deja că atacantul ceh are șanse mici să mai evolueze la echipa sa!

Atacantul în vârstă de 32 de ani, Zdenek Ondrasek, a sosit în această vară la FCSB, însă își poate lua rapid adio de la vicecampioana României, după o singură repriză de joc. Adus să rezolve o mare problemă a bucureștenilor din ultimul sezon, Ondrasek nu l-a convins pe Gigi Becali în primele minute jucate pentru echipa sa, iar afaceristul din Pipera a anunțat că acesta nu poate face față la formația lui Dinu Todoran.

Acum, după doar câteva atingeri de balon, Ondrasek a fost pus la zid și de Cristian Daminuță, fostul fotbalist al celor de la Inter Milano, Dinamo București și Viitorul Constanța. Acesta a mărturisit că în toată istoria FCSB-ului, bucureștenii nu au avut niciodată un atacant mai slab și a vrut să îl „înțepe” pe MM Stoica, pentru aducerea sa.

„MM… știi părea mea despre tine, ești top! Dar nu pot să înțeleg cum dracu l-ați luat pe ăsta de îi cad mingiile în cap și nu poate face o așezare pentru mijlocași… L-ați luat și pe „Batistuta” după 1 lună în Vaslui… vai mama lui… Doamne ferește! În toată istoria Stelei… că pentru mine FCSB e Steaua, n-ați avut atacanți mai slabi.

CFR-ul transferă jucători din Liga 3 și reușesc ce voi cu bani (nelimitați)… sunt convins că Gigi ar da oricât, doar ca să ia titlul. Nu știu cine dracu v-a păcălit cu oligofrenii ăștia ce voi îi aduceți la echipă! Beau 2 săptămâni încontinuu și dacă mă bagi „vârf” n-am cum să fiu așa slab ca și „glumele” alea 2 din ultimele luni…”, i-a scris Cristian Daminuță lui Meme Stoica la postarea la care a explicat cum a ajuns Zdenek Ondrasek la FCSB.

Răspunsul lui MM pentru Daminuță

„I-am propus lui Gigi un fost atacant important al nostru, am luat referințe de la un prieten care lucrează la Tromso și de la un fotbalist care joacă în Cehia, a jucat peste tot unde a fost, are goluri marcate în naționala Cehiei… Dacă tu poți evalua un fotbalist după 45 de minute, ești la alt nivel. CFR a luat campionate (înțeleg că are datorii uriașe), iar noi vindem jucători cu 10 și peste 10 milioane de euro”, a scris și oficialul FCSB-ului.