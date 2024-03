Valentin Mihăilă a venit la națională cu moralul ridicat: „Asta mă face fericit”

Atacantul Valentin Mihăilă se află în cantonamentul naționalei, care vineri și marți va juca amicale cu Irlanda de Nord și Columbia.

Valentin Mihăilă este fericit că a fost ferit de accidentări în acest an

Prima partidă are loc pe Arena Națională din București, de la ora 21:45, iar a doua se joacă la Madrid, pe Civitas Metropolitano, de la 21:30.

Prezent în cantonamentul de la Mogoșoaia, Mihăilă a spus care îi este starea de spirit. „Sunt fericit că sunt bine fizic, pentru că n-am mai avut accidentări în acest an de când a început campionatul.

Asta mă face fericit. Iar apoi şi cu siguranţă realizările pe care le am pe teren, şi pe plan personal, şi cu echipa, că suntem pe primul loc. Toate acestea îmi dau încredere, moral ridicat şi vin cu mare încredere la naţională”, a declarat Mihăilă.

Parma, echipa la care este legitimat M ihăilă, se află pe primul loc în Serie B după 30 de etape, cu 65p, fiind urmată de Venezia cu 57p și Cremonese cu 56p. Primele două promovează în Serie A, iar următoarele șase joacă baraj pentru ultimul lco disponibil.

Atacantul consideră că, înainte cu 8 etape de final, Parma are 80% șțanse ca anul viitor să evolueze pe prima scenă a fotbalului italian.

„Cu siguranţă, am jucat în primul an în Serie A cu Parma, apoi am retrogradat, am fost la Atalanta împrumut, n-am reuşit să mă impun şi să-mi câştig mai multe minute sau meciuri.

Dar mă bucur că acum suntem aproape de a promova şi sper să promovăm şi să facem meciuri frumoase în Serie A”, a completat jucătorul, potrivit Orange Sport.

Mihăilă are 17 meciuri la națională, în care a marcat de 4 ori.