Valentin Mihăilă, despre starea de sănătate a lui Dennis Man: ,,A ieşit din nou pozitiv”

Dennis Man, fotbalistul celor de la Parma, a fost depsitat pozitiv cu COVID-19 şi nu va putea evolua în meciurile naţionalei din această perioadă.

În schimb, Valentin Mihăilă, colegul său de echipă, a putut fi convocat de către Mirel Rădoi pentru meciurile cu Germania şi Armenia.

Mihăilă a vorbit destre Dennis Man. Acesta transmite că atacantul şi-ar fi dorit să fie prezent în lotul echipei naţionale, însă a ieşit din nou pozitiv la ultima testare.

,,Era dezamăgit că nu a putut veni şi el. Este bine, nu are nicio problemă. A avut doar mici dureri de cap în prima zi după ce a ieşit pozitiv. În rest, nu are nicio problemă. Din câte am auzit şi din ce mi-a spus, a ieşit din nou pozitiv.”, a declarat Valentin Mihăilă, prezent la echipa naţională.