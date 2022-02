Valentin Mihăilă, primul meci pentru Atalanta! Răzvan Marin i-a stricat debutul conaționalului său

Valentin Mihăilă (22 de ani) a bifat prima sa apariție în tricoul noii sale formații, în duelul cu Cagliari, pierdut cu scorul de 1-2!

Internaționalul român a plecat după un an și jumătate de la Parma și va evolua la Bergamo sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare în vară. Mihăilă este noul pariu al antrenorului Gian Pierro Gasperini, iar italianul a decis să îl arunce în luptă pe tricolor la doar câteva zile de când a ajuns sub comanda sa.

Astfel, Mihăilă a avut ocazia să debuteze pentru Atalanta, în duelul de astăzi, contra lui Cagliari. Românul i-a luat locul lui Zapata, în minutul 72, moment în care echipa sa era condusă cu 2-1. Fostul fotbalist al celor de la CS U Craiova a încercat să își facă simțită prezența, însă fără succes, astfel că formația lui Gasperini s-a văzut învinsă în cele din urmă. De cealaltă parte, Cagliari l-a avut pe Răzvan Marin pe toată durata partidei.

În urma rezultatului de astăzi, Atalanta rămâne pe locul 4, cu 43 de puncte, în timp ce Cagliari a scăpat pentru moment din zona retrogradabilă și a urcat pe locul 16, cu 20 de puncte. Pentru Atalanta urmează un meci uriaș cu Juventus, ocupanta locului 5, în timp ce Cagliari va juca, în deplasare, cu Empoli.