Valentin Țicu a spus de ce nu s-a marcat la golul marcat cu Oțelul: „Îmi vine să plâng”

Echipa Petrolul Ploieşti a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 8-a din play-out-ul Superligii.

Țicu nu uită că etapa trecută a fost scuipat de suporterii Petrolului

Fundașul Valentin Țicu, co-autor la golul Petrolului, nu s-a bucurat la reușita de rei puncte și a dezvăluit motivul pentru care a avut această reacție.

„A fost un meci foarte încărcat psihologic. Intrasem și noi în hora retrogradării. Presiunea a venit din ce în ce mai mult peste noi. Am dat dovadă de caracter, ne-am bătut pentru fiecare minge. Nu a fost cel mai calitativ joc, dar a contat doar rezultatul.

Nu știu de ce nici Gicu Grozav nu s-a bucurat la goluri. Eu nu m-am bucurat pentru că etapa trecută am fost scuipat de suporteri. Îmi vine să plâng, doar eu și familia mea știm prin ce am trecut. Am fost făcut slab, mort. Noi am dat tot ce am putut în acest sezon, dar doar atât am putut obține”, a declarat Vali Țicu, la flash-interviu.