Valentina Pelinel a dezvăluit tot! Cum e viaţa de soţie lângă milionarul Cristi Borcea

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea, fostul acţional al celor de la Dinamo Bucureşti, trăiesc o adevărată poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2018, iar acum au deja o familie numeroasă.

Cuplul Valentina Pelinel – Cristi Borcea are trei copii în acest moment. Frumoasa soţie a fostului acţioanar de la Dinamo le-a dat naştere lui Milan, în vârsă de cinci ani şi gemenlor Indira şi Rania, care au vârsta de doi ani.

În zua în care a împlinit vârsta de 41 de ani, Valentina Pelinel a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care a dezvăluit cum este viaţa de soţie şi familie lângă milionarul Cristi Borcea.

,,2021 a fost un an plin de provocări pentru mine, un an în care am ieșit din zona de confort mai des ca oricând. Cu șuișuri și coborâșuri, ca totul în viață. Iar la finalul acestui an, în ziua în care împlinesc 41 de ani, înțeleg și simt cu adevărat ce înseamnă sa fii recunoscător.

Pentru viata mea, pentru sănătatea mea, pentru familia și prietenii mei, pentru fiecare dimineață în care avem o nouă șansă. O șansă să facem lucrurile bine, corect, înțelept, dar si cu mult entuziasm. Pentru că timpul nu curge decât într-o singura direcție, iar viața este făcută pentru a fi trăită mai mult și gândită mai puțin. Vă doresc tuturor o zi plină de iubire și recunoștință.”, a scris Valentina Pelinel, pe Facebook.