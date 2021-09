Valeriu Iftime a ajuns la capătul răbdării și are un mesaj clar pentru Gigi Becali: „Îmi vreau partea!”

Patronul celor de la FC Botoșani mărturisește că nu a fost contactat nici până în ziua de astăzi de către afaceristul din Pipera pentru a vorbit despre procentele din transferul lui Moruțan la Galatasaray!

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a plecat în această vară de la FCSB, contra sumei de 5,7 milioane de euro, așa cum anunțase Gigi Becali. Cu toate acestea, turcii îl contrazic pe finanțatorul roș-albaștrilor și spun că Galatasaray a plătit doar 3,5 milioane în schimbul lui Moruțan, bani pe care vicecampioana României îi va primi în trei tranșe.

Cum FC Botoșani, fostul club al lui Olimpiu Moruțan, a păstrat 9% din drepturile fotbalistului, Valeriu Iftime încă își așteaptă partea. Finanțatorul moldovenilor a dezvăluit că Gigi Becali nu i-a spus nici până în acest moment pentru ce sumă a renunțat la jucător, astfel că Iftime l-a somat public pe afaceristul din Pipera să îi transmită în cel mai scurt timp toate detaliile afacerii.

„Eu v-am spus de la început că Gigi Becali a făcut o afacere proastă, cu toate că noi cei de la Botoșani nu știm oficial pe ce bani l-a dat la Galatasaray. Au apărut prin presă tot felul de sume, însă este clar că Gigi are să ne dea niște bani.

Gigi Becali trebuie să mă înștiințeze oficial pe ce bani l-a dat pe Oli, deoarece eu am de primit banii mei pe procentele pe care le mai dețineam. E bine să mă anunțe mai repede ca să știu și eu despre ce este vorba. Nu am primit nimic până acum și nu am fost căutat de Gigi Becali să discutăm modalitatea prin care eu îmi voi încasa banii. Unii spun că Gigi nu a primit nici el nimic până acum, dar asta nu e treaba mea. El știe ce acte a făcut, eu îmi vreau partea.

Și ce vreți să mai fac acum? Eu am gândit că totuși Gigi îl va vinde pe o sumă mult mai bună pe Moruțan, dar se pare că m-am înșelat. Asta e viața! Nu am ce să mai fac acum și trebuie să văd ce sumă voi încasa de la Gigi Becali”, a spus Iftime, potrivit Pro Sport.