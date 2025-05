Valeriu Iftime a decis soarta lui Leo Grozavu la Botoșani

FC Botoşani s-a salvat de la retrogradare după victoria cu Hermannstadt, iar Valeriu Iftime a confirmat continuarea lui Leo Grozavu.

„Până la urmă, noi nu suntem o echipă de baraj. S-a făcut dreptate, am jucat bine azi, sigur, un pic fricoşi în prima repriză. Sunt extraordinar de fericit, lumea vrea fotbal. Cu siguranţă, anul viitor vrem să ne pregătim altfel. E al treilea an de când spălăm podele la final de campionat, asta mă deranjează din suflet.

Schimbarea a fost mai ofensivă, mi-a fost frică în prima repriză să nu ne dea gol, ne turnau plumb în ghete.

Eu zic că putem construi mult în vara asta. Pleacă Iacob, în schimb îl avem pe Alex Albu, care poate juca fundaş sau mijlocaş la închidere.

Leo Grozavu şi-a îndeplinit obiectivul. Am pus nişte prime legate de salvare, cu baraj sau fără baraj. Şi am pus nişte obiective care ţin şi de locul în clasament. Nu vă mai spun că am pus şi de calificare în preliminarii UEFA, dar astea-s vise.

O anumită reorganizare trebuie făcută. De data asta am un antrenor cu care vreau să continui şi văd că vrea şi el. Anul trecut, Bogdan nu era aşa hotărât că vrea să rămână. Dacă un antrenor ca Leo vrea să rămână, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să ne organizăm puţin lotul, să vedem cine rămâne şi cine pleacă. E adevărat că Leo e foarte pretenţios, dar nu mă deranjează, ştim să reglăm lucrurile”, a spus Valeriu Iftime.