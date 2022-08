Valeriu Iftime, mesaj direct către Gigi Becali: ”Nu mă pot opune!”

FCSB este în căutarea unui fundaș central. Kevin Boli a semnat cu FC Botoșani în această vară, iar Becali ar dori să îl cumpere de la echipa lui Iftime. Patronul moldovenilor a avut un mesaj pentru Gigi Becali.

”Dacă am o ofertă bună de la FCSB şi copilul vrea să plece, nu mă pot opune. El nu e un atacant central şi nici nu are vârsta lui Compagno. Dar o treime din preţul ăsta (n.r. – 1.5 milioane de euro) putem lua şi noi. Negociabil, bineînţeles. Păi, 500.000 de euro.”, au fost cuvintele lui Valeriu Iftime, potrivit Orange Sport.

Declarațiile lui Dică după un nou egal în Liga 1

”Am făcut o partidă foarte slabă, nu-mi doream acest lucru, nu mă așteptam la acest lucru. După jocul cu Viking le-am atras atenția jucătorilor că urmează o partidă foarte grea. Trebuie să uităm cât mai repede această calificare. În minutul 30 am vrut să fac trei schimbări. La pauză, trebuia să schimb vreo 7-8, am gândit să-i schimb pe cei patru pentru că nu puneam probleme pe faza ofensivă. De asta am gândit să vin cu jucători cu o calitate ofensivă bună. Nici în a doua repriză nu am reușit să facem un joc bun.

Are importanță cine marchează? Am marcat goluri, problema noastră este că primim goluri foarte ușor. În careu trebuie să fim sută la sută, să reușim să marcăm goluri. Nu vreau să fac acum o analiză a unui jucător, pe mine mă interesează echipa, apoi analiza jucătorilor o fac și o spun lor în vestiar.

Le-am cerut înainte de joc să avem această atitudine, am avut-o de foarte puține ori în această seară și de asta nu am reușit să câștigăm. (n.r. – despre Tavi Popescu) Este un jucător care, până astăzi, a făcut foarte multe lucruri bune pe faza defensivă. Pe faza ofensivă nu are realizările pe care le așteptăm cu toții, este un jucător de echipă națională, trebuie să avem răbdare cu el. Eu sunt cel care-l susțin și am încredere în el că va reuși să ajute echipa.”, au fost cuvintele lui Dică, după remiza cu Hermannstadt.