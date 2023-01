Valeriu Iftime nu vrea să renunțe la Flavius Stoican în viitorul apropiat: „Îmi este greu să cred că mă voi desparţi de el, câţiva ani buni de acum înainte!”

FC Botoșani a început sezonul cu Mihai Teja pe banca tehnică, însă rezultatele slabe au dus la separarea celor două părți.

Valeriu Iftime l-a adus apoi pe Flavius Stoican. Se pare că patronul moldovenilor nu vrea să renunțe la tehnician în viitorul apropiat.

„Îmi este greu să cred că mă voi desparţi de el, câţiva ani buni de acum înainte!”

„Nu aţi văzut vreodată în istoria FC Botoşani o schimbare atât de rapidă a antrenorilor, decât dacă am o problemă fundamentală de structură, de viitor. Am schimbat acum antrenorul şi aţi văzut că m-am chinuit să aduc altul, pentru că pur şi simplu echipa nu mai credea în viitorul ei.

Aşa cum îi văd acum, îmi este greu să cred că mă voi desparţi de Flavius Stoican, câţiva ani buni de acum înainte. Dacă ceea ce este împotriva multor altor sfătuitori care mi-au spus că, Flavius Stoican în sus şi în jos, eu cred că este extraordinar de bun şi motivator, într-o echipă care a avut o cădere.

Dacă rămân în Liga 1 şi am o echipă bună, nu am cum să schimb antrenorul. Aş fi nedrept cu mine şi cu soarta unor oameni. Nu am făcut în viaţa mea aşa ceva pentru un antrenor. Obiectivul este categoric: evitarea retrogradării.

Visez şi eu la multe. De exemplu mi-a spus cineva că jucătorii se gândesc chiar la play-off. Eu am spus că nu cred în Moş Cărciun, pentru că la vârsta mea l-am interpretat pe Moş Crăciun”, a declarat Valeriu Iftime, conform Sport Total FM.