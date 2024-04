Valeriu Răchită a povestit o discuție aprinsă pe care a avut-o cu Gigi Becali: „M-am dus direct la el”

Valeriu Răchită a dezvăluit ce discuţie aprinsă a avut cu Gigi Becali. Totul s-a întâmplat în 2004, în momentul în care Răchită a fost criticat la televizor de Gigi Becali.

Valeriu Răchită a spus că s-a dus să discute personal cu Gigi Becali despre criticile pe care i le-a adus şi că discuţia a fost una destul de „contondentă”.

„Eu am lucrat cu Gigi Becali, dar nu mi-a schimbat numele. Gigi Becali, după un meci în 2004, a ieșit la televizor, era în perioada după ce a plecat Pițurcă, am avut un meci cu o echipă din Serbia, ne-am calificat.

Seara, când am ajuns acasă, l-am văzut pe Gigi Becali că vorbea la televizor despre mine. Zicea că am greșit la un gol și nu voi mai juca. Mie nu-mi venea să cred.A doua zi, nu m-am dus direct la antrenament, m-am dus direct la el, la birou. Când am intrat, am avut o discuție foarte contondentă cu Gigi Becali, este alt om față-n față de cum este la televizor. Mi-am susținut punctul de vedere foarte tare ca să zic așa, am urlat la dânsul”, a spus Valeriu Răchită la fanatik.ro.