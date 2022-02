Vârsta, doar un număr. La 48 de ani, Ionel Ganea revine pe terenul de fotbal: ”M-am legitimat”. Pe ce post joacă

Ionel Ganea este cunoscut drept unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a dat România, iar la 48 de ani s-a apucat din nou de fotbal.

”Ganezul” a îmbrăcat tricoul primei reprezentative de 45 de ori și a marcat de 19 ori. După ce s-a retras din cariera de jucător, în 2011, de la Sănătatea Cluj, acesta a devenit antrenor și a avut câteva experiențe sporadice la diverse echipe din fotbalul românesc.

Dar la 11 de la retragere, Ionel Ganea este din nou fotbalist cu acte în regulă. Fostul internațional este legitimat la FC Dumbrăveni, locul 6 din Liga 4, regiunea Sibiu. Pentru formația sibiană deja a debutat, în amicalul cu CIL Blaj, scor 4-2.

Deși s-a remarcat ca atacant, Ionel Ganea s-a reprofilat în mijlocaș la închidere, în Liga a 4-a, exact ca Ionuț Lupescu, fost coleg de generație la echipa națională.

”Mai fac și eu o mișcare, fizic sunt… binișor. M-am legitimat la Dumbrăveni, am și jucat un amical cu Blaj. M-am reprofilat, joc la închidere, stilul lui Ionuț Lupescu. Fundaș central era mai greu, ar fi trecut băieții ăștia mai tineri în viteză pe lângă mine”, a declarat Ionel Ganea pentru monitorulexpres.ro.

Iulian Popa, fost mijlocaș la echipe precum Brașov sau Rapid, este antrenorul celor de la FC Avrig și a comentat despre revenirea în fotbal a lui Ionel Ganea:

”Cu siguranță Ionel Ganea este cel mai important fotbalist din Liga 4 Sibiu. Chiar mă bucur pentru el că mai poate să joace. Este un fotbalist pe care îl respect mult, suntem și prieteni, el fiind din Făgăraș și eu din Victoria. În toamnă am jucat la Dumbrăveni, am câștigat greu cu 1-0 și am văzut o bază sportivă foarte bună, iar echipa am înțeles că are condiții foarte bune. Ne vom duela de două ori cu Dumbrăveni în play-off și sunt convins că vom avea meciuri grele”, a afirmat Iulian Popa, pentru sursa citată.