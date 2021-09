Vasile Miriuță se implică în scandalul de la Dinamo: „Suporterii nu pot pune un antrenor”

Vasile Miriuță a vorbit despre situația de la Dinamo.

Pe 15 iulie, Dario Bonetti semna cu Dinamo un contract valabil pentru un an cu posibilitatea de prelungire pentru încă unul, dar mandatul său avea să se termine după două luni.

Conducerea clubului a anunțat că s-a hotărât demiterea sa, iar antrenorul Italian a plecat în țara sa natală. De acolo, Bonetti a postat un mesaj pe Facebook în care s-a plâns de condițiile de la echipa din Ștefan cel Maree și a anunțat că s-a simțit ”folosit și aruncat”.

La doar câteva zile distanță, avocata acestuia a anunțat că tehnicianul a fost testat pozitiv la COVID-19.

„Dinamo a jucat bine a doua repriză cu Botoșani, chiar mi-a plăcut, iar jucătorii care au venit, după ce se vor pune la punct, nu vor avea probleme de a rămâne în Divizia A. Important e să-și pună cât mai rapid un antrenor.

Am înțeles că Bonetti are COVID acum, dar poate să-l pună pe Mircea Rednic director tehnic. Are licență, poate sta pe bancă. Mircea Rednic că e un antrenor potrivit pentru Dinamo. Are experiență, tot timpul a ținut cu Dinamo și cred că e potrivit„, a spus Miriuță, la Digi Sport.

Directorul ethnic al echipei Minaur Baia Mare i-a luat apărarea lui Iuliu Mureșan, în negocierile cu Mircea Rednic.

„Mi se pare normal ce a spus domnul președinte Mureșan. Dacă el e președinte, el trebuie să trateze cu noul antrenor, nu oameni care nu sunt angajați ai clubului. Are perfectă dreptate. Nu poate să negocieze altcineva, indiferent că sunt suporteri sau altcineva. Mureșan și Zăvăleanu sunt singurii care pot pune un antrenor nou la Dinamo. Sunt mai multe tabere acolo care-și dau părerea. Suporterii nu pot pune un antrenor. Corect, suporterii au un cuvânt de spus, dar un antrenor îl pune conducerea.

Pe Dario Bonetti nu cred că l-a pus Mureșan, hai să fim serioși. E părerea mea, s-ar putea să greșesc. Domnul Badea a făcut enorm pentru Dinamo. Probabil te poți duce la dânsul să ceri o părere, dar decizia trebuia să o ia cei care lucrează acolo„, a mai spus Miriuță.