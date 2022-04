Vasili Hamutovski se întoarce în Ghencea. Ce funcție va ocupa fostul portar

Vasili Hamutovski (43 de ani) se va ocupa de pregătirea tinerilor portari ai Stelei, până când războiul din Ucraina va lua sfârşit.

Ultima echipă la care bielorusul a activat ca antrenor cu portarii a fost FC Lviv, anunţă clubul din Liga a 2-a.

”Sunt foarte fericit să revin aici. După 9 zile de război, am plecat în Polonia, iar acolo am primit un telefon de la George Ogăraru. Am acceptat imediat propunerea lui de a mă ocupa de portarii Academiei până se va termina războiul din Ucraina. Aici eu mă simt ca acasă şi de abia aştept să încep treaba”, a spus fostul mare goalkeeper din Belarus, care vorbeşte excelent limba română.

După încheierea carierei de sportiv, Hamutovski a fost antrenor cu portarii la Dinamo Minsk, Bate Borisov, Chernomorets Odessa, Dynamo Brest sau FC Lviv.