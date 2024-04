Vedeta de la CFR Cluj își face planurile pentru sezonul viitor cu Dan Petrescu pe bancă: „Dacă rămân, la anul vreau titlul!”

Omar El Kaddouri, vedeta lui CFR Cluj, a recunoscut că șansele la titlu ale ardelenilor sunt inexistente după 0-1 cu FCSB. Fotbalistul își face planurile pentru sezonul viitor.

„Nu am început bine meciul, prima repriză nu a fost suficient de bună. Am pierdut prea multe mingi, le-am oferit prea mult spațiu în atac. A doua parte a fost mai bună, am avut câteva ocazii, ei nu au mai creat multe ocazii. Dar ei au înscris, noi nu.

Nu cred că au jucat mai bine, poate în prima repriză, dar în a doua am fost mai buni. Sunt dezamăgit, ne-am antrenat foarte bine, eram încrezător, dar din păcate am pierdut. Speram la un rezultat mai bun.

Cred că lupta la titlu s-a terminat, dar luptăm până la capăt pentru al doilea loc. Trebuie să câștigăm următoarele meciuri, între locurile 2 și 5 nu sunt multe puncte. Trebuie să fim concentrați și să luptăm până la finalul sezonului”, a declarat Omar El Kaddouri, pentru Sportul Clujean.