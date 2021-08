Verdict crunt despre viitorul lui Dinamo: „Nu poate fi vorba de play-off”

Chindia Târgovişte a învins-o, duminică, pe teren propriu, la Buzău, cu scorul de 1-0, pe Dinamo, în etapa a 4-a a Ligii I. Alb-roșii au ajuns la a doua înfrângere a sezonului.

Dan Alexa, fost jucător al echipei din Ștefan cel Mare şi actual antrenor la CSM Reşiţa, a vorbit despre rezultatele înregistrate de Dinamo, în debutul sezonului. Alexa vede Dinamo în play-out.

”Când joci din trei în trei zile e greu, dar Dinamo a câştigat două jocuri, cu două evoluţii bune, surprinzător de bune. Dinamo are nevoie ca tinerii să crească, vor fi şi momente în care presiunea va fi uriaşă. Presiunea va fi mare în play-out, pentru că de play-off nu poate fi vorba. E important să ţină jucătorii pe care îi are. E greu şi pentru că are interdicţie la transferuri.

Bonetti e un antrenor cu curaj pentru că a venit într-un astfel de moment, poate ajuta echipa, dar va fi foarte greu. Când vor apărea înfrângerile consecutive, va fi foarte dificil”, a declarat Alexa, la Look Sport.

