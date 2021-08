Verdict dur pentru fotbalul românesc: „Nu aş da pe un jucător mai mult de 4 milioane de euro”

Viorel Moldovan a avut o reacție acidă față de întregul fotbal românesc, de la echipa națională la jucătorii autohtoni.

Fostul mare internațional a criticat dur rușinea echipelor românești din cupele europene din această vară, eșecul reprezentativei U23 la Tokyo, dar și trasferurile fotbaliștilor din Liga 1 în străinătate pe sume considerate exagerate. Acesta a declarat că nu ar da mai mult de patru milioane de euro pentru jucătorii români.

”Cine suntem noi în momentul de faţă? Păi, nu suntem. Păi, şi atunci, ce pretenţii să ai? Ce pretenţii? Din moment ce tu nu îţi laşi jucatorii să meargă la Olimpiadă, că eşti angrenat în cupe europene. Ce ai făcut în cupele europene? Mare lucru nu ai făcut. Bravo pentru Hagi care şi-a lăsat toţi jucătorii să participe.

Şi înainte au fost probleme pentru că cei care au fost în trecut au trăit pe spatele acestei Generaţii de Aur. De ce să dau 13 milioane, ce-a făcut Man ca să dau 12 milioane, ce-a făcut Mihăilă ca să dau 12 milioane, au talent, da, îmi place şi mie. Îmi place, sunt jucători în devenire.

Dau pe Man 12 milioane, dar din România, mai mult de 4 milioane nu aş da pe un jucător. Pentru că România este cum este şi ce fac afară. A, îmi confirmă afară şi se impune, joacă, e cu totul altceva.

Noi n-am atacat pe nimeni, de când e România, ca ADN, ca națiune, am fost noi un popor de cuceritori? Să facem colonii, să cucerim lumea? Noi am fost paşnici, am stat, am aşteptat în banca noastră, ne-am apărat şi exploatam contrele”, a declarat Viorel Moldovan, pentru Telekom Sport.

