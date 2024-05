Verdictul clar al lui Ahmed Bani după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare: ”Ăsta e finalul!”

Dinamo şi-a asigurat rămânerea în Superliga, după ce a remizat, luni, în deplasare, scor 0-0, cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, în returul barajului de menţinere/promovare. În tur, Dinamo s-a impus, scor 2-0.

După meci, Ahmed Bani a oferit mai multe declarații.

Jucătorul a recunoscut că echipa lui nu a făcut cel mai bun meci.

”Nu a fost cel mai bun meci, într-adevăr. Am suferit cum am făcut-o tot anul. Ăsta e finalul. Am suferit tot anul. Și astăzi (n.r. 27 mai) am suferit. Da, mi-a fost incomod că ne-am apărat. Important e că nu am luat gol și că s-a terminat cu bine.

Nu știu dacă am suferit mai mult decât ceilalți. Eu sunt crescut aici, în spiritul clubului. E normal. Nu știu ce decizii trebuie luate (n.r. ca să nu ne mai aflăm în situații de genul). Eu nu sunt în măsură. Sunt doar un jucător care își face datoria.

Faptul că am primit multe goluri pe final constituie unul dintre motivele pentru care am ajuns aici. Am făcut multe greșeli individuale, a fost relaxare”, a spus Bani, la flash-interviu.