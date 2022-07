Veste proastă pentru CSA Steaua: „Nu poate să promoveze, rămâne în Liga 2”

Fostul internațional Alexandru Boc susține că oficialii de la CSA Steaua dau dovadă de neseriozitate, în condițiile nu au au făcut demersurile pentru a schimba statutul juridic al echipei.

„E o nebuloasă cu Steaua! E multă neseriozitate”, spune Alexandru Boc

Liga 2 va porni la drum în primul week-end din luna august. Cu 2 săptămâni înaintea primul meci, CSA Steaua nu a finalizat demersurile pentru a deveni club privat și, astfel, să poată promova.

„Va fi pericol cu suporterii Stelei. Dacă află de lucrurile astea, că nu pot promova… Anul ăsta nu vor promova nici Dinamo, nici Steaua. Sunt alte echipe care vor trage la promovare.

Pentru că e mare neseriozitate. Nu faci actele pentru ca jucătorii să știe că pot să promoveze, înainte să înceapă campionatul? Jucătorii se mobilizează altfel.

E o nebuloasă cu Steaua. Nu dă voie nimănui să joace pe stadionul ăla. Echipa nu poate să promoveze, rămâne în Liga 2”, a spus Alexandru Boc, în cadrul emisiunii Liga Digi Sport.

Ionel Dănciulescu, dublu campion cu Steaua în sezoanele 1997/1998 și 2000/2001, a declarat că „roș-albaștrii” n-au nicio scuză dacă nu vor obține dreptul de promovare în Liga 1. „Am înțeles în primul an, OK. Dar anul acesta să nu poți să promovezi… nu cred că va fi bine”, a spus Ionel Dănciulescu.

Daniel Oprița nu știe dacă CSA Steaua va avea voie să promoveze

Antrenorul principal al CSA Steaua a recunoscut că nu știe care este situația actuală, în ceea ce privește dreptul la promovare pentru că nu a mai discutat cu persoanele din conducere.

„Și eu stau și întreb ce se întâmplă. Nu am mai vorbit cu conducerea despre asta. Tot ce știu este din presă. Știu că s-au făcut demersuri în acest sens imediat ce s-a încheiat campionatul.

De când suntem plecați în cantonament mi-am văzut de treabă cu echipa. E foarte important să obținem drept de promovare, mulți jucători au venit și pentru asta. Mi-au zis că vin doar dacă vom avea drept de promovare.

Le-am zis că dacă cei de la conducere m-au lăsat să îi iau, lucrurile se vor rezolva. Mai departe, nu știu ce va fi. Sunt jucători importanți și își doresc să obțină promovarea în prima ligă. Dacă nu se va obține acest drept, noi tot ne vom bate la primele locuri.

Când mă voi întoarce, voi întreba despre asta, dar nu depinde de mine. Eu îmi doresc foarte mult, la fel și jucătorii. Sper că până la urmă se va rezolva”, a declarat el.