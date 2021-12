Fostul fundaș ghanez Christian Gyan a murit astăzi, după ce s-a luptat cu cancerul în ultimii patru ani. Acesta avea 43 de ani.

Christian Gyan a început fotbalul la Feyenoord Rotterdam, echipă cu care a câștigat campionatul Olandei (1999), o Supercupă a Olandei (2000), dar și Cupa UEFA (2002). A jucat pentru Feyenoord între 1996 și 2007, fiind un jucător extrem de apreciat de către fani.

“Am aflat cu mare tristețe de moartea lui Christian Gyan. Feyenoord pierde un fost jucător care a fost cu adevărat cu inima alături de Feyenoord, un favorit al fanilor și mai presus de toate o persoană fantastică”, este mesajul clubului Feyenoord.

A beautiful soul is never forgotten.

You were there for me in the early days of my career and supported me like a big brother.

I will forever be thankful for those memories. Rest in peace Christian ❤️ pic.twitter.com/mIgV0ow21J

— Robin van Persie (@Persie_Official) December 29, 2021