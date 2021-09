Vestea care a șocat sportul românesc: „Ivan Patzaichin a fost ca un al doilea tată”

Decesul tragic al lui Ivan Patzaichin a îndoliat lumea sportului românesc. Acesta s-a stins din viață astăzi, la vârsta de 71 de ani.

În ultimele luni era internat la spital, dar din cauza stării care se agravase, nu a mai putut supraviețui. Florin Popescu, ultimul român medaliat cu aur la Jocurile Olimpice la caiac-canoe, a vorbit și el despre dispariția lui Ivan Patzaichin din această lume.

Popescu a aflat vestea tristă în timp ce era la cumpărături. Fostul mare cvadruplu campion olimpic cu peste patru decenii în urmă a fost cel care l-a adus la Dinamo pe medaliatul cu aur la Olimpiada de la Sydney, din 2000. Atunci, Popescu a ieșit campion alături de Mitică Pricop, la canoe de 2 – 1.000 de metri.

”M-am oprit pe loc și am simțit că mi s-au muiat picioarele. Nu am cuvinte să vorbesc. Am spus de fiecare dată, pentru mine Ivan Patzaichin a fost ca un al doilea tată. Mi-a fost antrenor între 1992 și 2009. Anul trecut, de ziua dânsului, l-am văzut ultima dată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a declarat Florin Popescu, conform gsp.ro.