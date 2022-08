Victor Angelescu a confirmat interesul Rapidului pentru starurile de la FCSB: ”Am întrebat de el!”

Rapid a dorit să îi aducă în Giulești pe Florinel Coman și Darius Olaru. Victor Angelescu a confirmat intenția clubului său, dar a precizat că este un subiect încheiat.

”S-a închis discuţia, de transferul lui Olaru nu s-a pus problema. A fost o întrebare legată de Florinel Coman, dar subiectul e închis şi gata”, a declarat Angelescu la Pro Arena.

Victor Angelescu a vorbit după eșecul de la Ploiești! Care e nemulțumirea acționarului Rapidului

”Atmosfera foarte frumoasă, dar s-a jucat puțin fotbal. Am avut ocazii, am dominat, dar nu am reușit să înscriem. Petrolul a jucat ce trebuie să joace o nou-promovată, a marcat un gol norocos și asta a fost, mergem mai departe. Au făcut anti-joc, au trecut de jumătate a terenului de patru ori.

Dar trebuia să facem mai mult și noi. Se întâmplă, Horațiu Moldovan e un portar foarte bun. Cred că e prima gafă de când e la noi.

Ne gândim la play-off, vrem neapărat să intrăm acolo. Nu cred că avem șanse reale la titlu. Putem intra în play-off și să ne batem la un loc de cupe europene, o clasare pe 3-4 și câștigarea Cupei. Eu cred că tot cele trei (n.r. – CFR, FCSB și Universitatea Craiova) se vor bate la titlu”, a spus Victor Angelescu la PRO Arena.