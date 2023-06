Victor Angelescu a reacționat după ce Cătălin Cîrjan a fost prezentat oficial la Rapid: „A fost cel mai greu transfer de realizat!”

Românul celor de la Arsenal, Cătălin Cîrjan, a semnat cu Rapid. Acesta va evolua pentru giuleșteni un sezon sub formă de împrumut.

Victor Angelescu, acționar la echipa bucureșteană, a comentat transferul după ce Cîrjan a fost prezentat oficial la Rapid. Iată ce a spus despre mutare.

„A fost cel mai greu transfer de realizat!”

„Am lucrat de vreo o lună și jumătate încoace la transfer. Sincer, a fost cel mai greu transfer de realizat, negocierile au durat foarte mult timp. Cu jucătorul și cu impresarul am avut discuții foarte bune, au ținut mult negocierile cu Arsenal, cum îi dau drumul, care sunt clauzele, etc.

Foarte important, am ținut foarte mult să avem o clauză de cumpărare, până la urmă s-a trecut o sumă în contract. E o sumă importantă, dar pe care am putea s-o plătim. Tocmai asta a făcut negocierile un pic mai lungi.

În principal, am vrut să obținem un împrumut cu opțiune de cumpărare. E peste un milion de euro, da. Nu pot să vă spun, e confidențial, e o sumă corectă. Normal că acum și el trebuie să arate că merită această sumă, noi îi vom oferi șansa.

Nu e adevărat, sunt multe clauze, dar nu e nimic obligatoriu (n.r. legat de numărul minutelor pe teren). Sunt mai multe clauze legate de bani, dacă îl pot aduce înapoi mai devreme. Pentru împrumut nu am plătit nimic, iar noi vom suporta salariul”, a spus Angelescu, pentru cei de la Digisport.ro.