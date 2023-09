Victor Angelescu a reacționat după ce FCSB și CFR au fost ajutate de ”arbitraj”: ”E ceva obișnuit!”

Echipa CFR Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua.

De asemenea, FCSB a câștigat cu Farul după ce Sebastian Colțescu a acordat un penalty ușor.

Victor Angelescu, patronul Rapidului, a reacționat după fazele controversate din Superligă.

”E ceva obișnuit ca majoritatea, am observat, conducătorilor și oamenilor care reprezintă cluburile din Liga 1, când sunt favorizați să nege până în pânzele albe, chiar dacă se vede negru pe alb, și când ești dezavantajat să urli cât mai mult.

Nu este și cazul nostru: când am fost dezavantajați e normal să fim supărați, dacă au existat greșeli pentru Rapid am recunoscut. Din punctul meu de vedere, am văzut anumite explicații, penalty-urile de ieri sunt clare: unul este cât casa, nu poți să nu-l dai. Primul e penalty, nu este atât de evident, dar eu spun că cel puțin al doilea a fost clar penalty.

Aș vrea să precizez că lumea a dat foarte mult în Istvan Kovacs: mie mi se pare un arbitru foarte bun, ne-a arbitrat de multe ori, am avut și înfrângeri cu el, dar mie mi se pare cel mai bun arbitru al nostru. Chiar dacă a făcut gafele de ieri sunt convins că nu le-a făcut intenționat și sunt convins că rămâne unul dintre cei mai buni arbitri.

Dar, asta nu înseamnă că nu s-a greșit flagrant în favoarea CFR-ului. Normal ar fi fost ca domnul Balaj să iasă și să recunoască, măcar la al doilea, nu ai cum să spui că nu a fost penalty. Mai clar de atât…”, a spus Victor Angelescu, potrivit ProSport.