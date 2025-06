Victor Angelescu a spus motivul pentru care Costel Gâlcă a fost adus la Rapid

Acționarul minoritar al echipei Rapid, Victor Angelescu, a declarat, luni, într-o conferință de presă că motivul pentru care a fost ales Costel Gâlcă în funcția de antrenor principal a fost seriozitatea sa și faptul că îi place ca formația sa să practice un fotbal ofensiv.

El a anunțat despărțirea de mai mulți jucători

‘Mă bucur foarte mult că am ajuns la o înțelegere cu Costel Gâlcă, ni l-am dorit foarte mult. A fost primul antrenor cu care am luat legătura în momentul în care am decis că trebuie să schimbam antrenorul. Avem foarte mare încredere în el și credem că anul acesta vom aduce mult mai multe zâmbete pe chipurile rapidiștilor. Sper să colaborăm cât mai mult timp, pe o durată cât mai mare. Ne doream foarte mult să avem un antrenor serios și dedicat și am luat în calcul și stilul de joc al echipelor pe care le-a antrenat Costel Gâlcă înainte. Ne-am dorit un antrenor care să joace ofensiv, care să fie pe placul Rapidului. Și din ce am putut noi să vedem, e un antrenor care se potrivește cu ceea ce ne doream noi la club. Cred că a întrunit cam toate condițiile, e un antrenor serios, care a avut rezultate în trecut, fost mare jucător și, repet, un antrenor căruia îi place să joace un fotbal ofensiv și acesta cred că a fost principalul criteriu’, a declarat Angelescu.

În ceea ce privește continuarea fostului căpitan al echipei Cristian Săpunaru ca oficial al Rapidului, Angelescu a spus că va face un anunț în următoarele zile.

‘După cum știți, lui Cristi Săpunaru i s-a terminat contractul de jucător și așa cum am anunțat, când vom avea un update de făcut vom anunța. Așa cum am anunțat antrenorul, zilele următoare, săptămâna viitoare vom anunța și restul organigramei. Dar ca jucător Cristi Săpunaru și-a terminat contractul cu noi. Ceea ce va urma nu ține doar de clubul Rapid, ține și de Cristi Săpunaru, dacă își va dori sau nu’, a adăugat Angelescu.

Oficialul rapidist a anunțat totodată despărțirea de mai mulți jucători precum Clinton Njie sau Dinu Moldovan: ‘Toți jucătorii cărora le expiră contractul la finalul lunii iunie nu au de ce să se mai prezinte la reunire. Cristian Săpunaru s-a retras și nu este doar cazul lui. Clinton Njie, la fel, nu se va mai prezenta, chiar dacă mai are contract câteva zile, Dinu Moldovan, portarul, la fel. Sunt niște lucruri normale. Chiar dacă mai sunt 15-20 de zile, nu văd de ce ar mai trebui să vină să se antreneze aici. Jucătorii la final de contract nu văd de ce ar mai trebui să vină să se antreneze 10-15 zile’.

Angelescu consideră că Rapid trebuie să continue colaborarea cu gruparea italiană Genoa, patronată ca și echipa giuleșteană de Dan Șucu.

‘Colaborarea cu Genoa tribuie să continue. De ce nu? Este un avantaj de care trebuie să profităm și dacă Costel Gâlcă vede vreun jucător care nu intră în planurile celor de la Genoa și poate fi împrumutat la noi, de ce nu? Borza în acest moment este jucătorul Rapidului, dar nu neg faptul că sunt multe cluburi interesate de el. Am avut oferte și în iarnă și acum în vară, sunt multe echipe care se uită după Borza. Probabil vom ști mai multe după campionatul european. Dar cred eu că sunt șanse destul de mari să existe interes pentru el după campionatul european. Dacă pleacă Borza, mi-ar plăcea să avem o continuitate, să menținem ceilalți jucători buni, pentru că avem un obiectiv clar, trebuie să creștem în acest sezon. Dacă nu vor exista oferte foarte, foarte bune pentru alți jucători, probabil că vom opta să îi ținem la Rapid’, a mai spus acționarul rapidist.

Constantin Gâlcă îl înlocuiește în funcție pe Marius Șumudică, antrenor care și-a reziliat de comun acord contractul la 20 mai. În ultimul meci al sezonului, Rapid a fost condusă ca interimar de antrenorul echipei de tineret a clubului, Octavian Chihaia.

Gâlcă este liber de contract din 21 ianuarie când împreună cu conducerea clubului Universitatea Craiova a decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale.

În vârstă de 53 de ani, Constantin Gâlcă a mai antrenat în trecut echipele FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle BK, Al-Hazem și Radomiak Radom. El are în palmares un titlu de campion al României, Cupa României și Cupa Ligii, toate cu FCSB.