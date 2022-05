Victor Angelescu a vorbit despre plecarea lui Rareș Ilie de la Rapid: „Ar trebui să fie vorba despre mulți bani”

Patronul echipei de fotbal Rapid, Victor Angelescu, exclude varianta ca atacantul Rareș Ilie să plece în această vară la un club din afara țării. „Ar trebui să fie vorba despre mulți bani”, a precizat omul care finanțează echipa giuleșteană.

Victor Angelescu spune că Rareș Ilie mai stă cel puțin un an la Rapid

Finanțatorul Rapidului, Victor Angelescu, a detaliat situația celui mai în formă jucător al momentului de la echipa antrenată de Adrian Mutu, Rareș Ilie.

„Ar trebui să fie o ofertă senzațională ca să îl cedăm pe Rareș Ilie, nu ne gândim doar la bani, ci și la jucător, cred că mai are nevoie de un an la noi, nu vom accepta oferte mici sau medii. Doar dacă ar fi vreo echipă foarte puternică și jucătorul își va dori, nu ne vom opune.

Nu pot să spun, nu îmi place să vorbesc despre cifre, dar sigur ar trebui să fie vorba despre mulți bani, nu punem acest preț, ca alte cluburi, doar ca să umflăm jucătorul, am vorbit și cu el, părerea noastră e că mai are nevoie de cel puțin un an.

Este încă tânăr, nu cred că este momentul prielnic pentru el de a face pasul în Europa. E foarte tânăr, a jucat foarte bine, dar ar trebui să mai rămână minimum un an la noi în campionat.

Fiecare are părerea lui, îi cunosc pe amândoi, nu vreau să fac o diferență între ei, amândoi sunt foarte buni, ambii au potențialul de a ajunge la o echipă de top”, a declarat Victor Angelescu la PRO Arena.