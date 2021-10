Victor Angelescu, anunţ în privinţa lui Mihai Iosif: ,,Nu avem ce să discutăm cu staff-ul”

Rapid Bucureşti a avut un start fantastic de sezon în Liga 1, însă acum, giuleştenii au intrat într-o pasă mai puţin plăcută. Nu au mai câştigat de 5 etape în Liga 1.

Victor Angelescu, patronul Rapidului, a vorbit despre situaţia echipei sale. Acesta anunţă că se aştepta la o asemenea perioadă mai puţin plăcută şi anunţă că Mihai Iosif are în continuare credi la echipa ,,alb-vişinie”.

,,Nu s-a schimbat nimic, a fost cum a fost la început. Așa cum am mai zis, noi avem un obiectiv foarte clar, dar știam că, la un moment dat, vom pierde și vom avea niște meciuri mai slabe.

Nu e atât de ieșit din comun, normal că era mult mai bine atunci. Dar asta e, în viața unei echipei sunt și perioade bune, și rele. Avem același obiectiv. Nu avem ce să discutăm cu staff-ul, pentru că tot ei sunt cei care au câștigat.

Noi suntem în obiectiv, pe locul șapte la egalitate cu locul șase. Nu se pune problema (n.r. ca Mihai Iosif să fie demis).”, a declarat Victor Angelescu, pentru Fanatik.

,,Nu putem să sperăm, în viitorul foarte apropiat, la el (n.r. Alex Ioniță), chiar dacă o să revină. Nu a jucat o perioadă lungă, deci nu putem să ne așteptăm la minuni de la el. Este ok fizic, dar nu a jucat de un an și ceva. Oricât de mult s-ar antrena… mai are nevoie.”, a mai precizat patronul giuleştenilor despre Alex Ioniţă, pentru sursa citată.