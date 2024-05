Victor Angelescu aruncă bomba! Daniel Niculae nu va mai fi președintele Rapidului sezonul viitor

Daniel Niculae a fost pus sub acuzare în dosarul ”Pyro”.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a declarat, în cursul zilei de marți, Că Daniel Nicular nu va mai fi președintele clubului sezonul viitor.

„Daniel este în continuare preşedintele clubului până la finalul sezonului, dar începând cu sezonul viitor nu va mai fi preşedinte, contarctul nu îi va fi prelungit, Vom vedea din vară ce vom face. Am avut o discuţie cu Dan Şucu, nu vom pune preşedinte imediat.

Sperăm ca sezonul viitor să arătăm mai bine şi să schimbăm faţa Rapidului. Am avut un sezon ratat, am avut aşteptări foarte mari. Cred că toată lumea are partea sa de vină, sper să-l uităm ctâ mai repede. Nu suntem deloc fericiţi”, a spus Angelescu la conferința de presă în care a fost prezentat Neil Lennon.