Victor Angelescu, după CFR Cluj – Rapid: „Nu pot să fiu mulțumit”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, nu s-a mulțumit cu punctul obținut cu CFR Cluj (scor 1-1), ținând cont de ocaziile mari pe care le-au ratat rapidiștii.

Mai mult decât atât, Angelescu s-a luat și de arbitrajul lui Florin Andrei, cel care îl eliminase pe Mattias Kait în minutul 70 pentru o presupusă simulare. Ulterior, s-a pus problema acordării unei lovituri de la 11 metri, însă după ce a consultat VAR a acordat ofsaid.

Angelescu îl acuză pe Andrei pentru faptul că a fost rău intenționat și n-a vrut să acorde lovitură de la 11 metri, preferând să elimine jucătorul Rapidului.

„După mine nu e un rezultat bun, mi-aș fi dorit să câștigăm, dar asta e, trebuie să ne mulțumim și cu un punct. Cred că am fost mai buni, am avut ocaziile mai clare și a doua repriză am fost net superiori, am fost mai buni.

Ocazii cum am avut… ne-am obișnuit la Rapid să ratăm cele mai mari ocazii, primele 5 ocazii mari ale campionatului ale noastre sunt. Dacă nu te plângi de arbitraj… toată lumea se plânge, pari ciudat dacă nu.

Nu te mai ia nimeni în seamă. Nu știu ce a gândit arbitrul, presupunând că n-a vrut să dea penalty, nu e niciodată simulare. Nu poți să dai al doilea galben. N-a văzut multe faulturi, eu m-am uitat la televizor, multe coate, faulturi care nu s-au dat.

Nu pot să-mi dau seama dacă e ofsaid, dar e penalty. Tu, ca arbitru, să nu vrei să dai penalty… bine că a revizuit la VAR, dar să dai simulare și al doilea galben? Obiectivul nostru este locul 3. Nu cred că locul 4 ne poate duce la barajul pentru cupele europene, să nu facem această greșeală.

Să terminăm în primele 3 ca să fim siguri de acel baraj. Există și posibilitatea ca locul 4 să nu ducă la baraj. Trebuie să trecem de U Cluj și Dinamo, să ne batem la locul 3. Cred că am demonstrat în meciurile astea că ne batem de la egal la egal cu toți.

Nu pot să fiu mulțumit, am fost foarte supărat după meci, sunt nemulțumit. Nu am jucat ce trebuia în prima repriză, dar un meci îl iei pe ansamblu. CFR a dat un gol, a avut ocazie, dar ocaziile mari le-am avut noi + ocazia ratată de Christensen… în minutul 90, e rară.

N-am cum să fiu fericit când am ratat. E un ofsaid de câțiva centimetri, dacă e… la faza penalty-ului. Se pare că nu suntem norocoși sezonul ăsta. Ne batem toți pentru titlu la anul.

Nu mai avem cum să nu ne propunem titlul, trebuie să ne batem să câștigăm campionatul sau măcar să fim acolo, la locurile 1-2, și să ducem lupta până la final”, a explicat Angelescu, la Digi Sport.