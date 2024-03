Victor Becali a analizat situația lui Florinel Coman-Ce a spus despre un posibil transfer: „La națională nu prea s-a regăsit!”

Florinel Coman are un sezon nemaipomenit la FCSB. „Mbappe de România” speră să prindă un transfer în străinătate în vara acestui an.

Victor Becali, agentul de jucători, a analizat situația jucătorului liderului din Liga 1. Iată ce a spus despre posibila sa plecare.

„La națională nu prea s-a regăsit!”

„Coman are un alt agent. El are o clauză de reziliere, dar nu am văzut… În ciuda evoluțiilor pe care le are la club, evoluții foarte bune, la națională nu prea s-a regăsit. Nu a fost niciodată decisiv. Sigur, jucătorii pe care se dau sume mari vor fi urmăriți la Campionatul European”, a spus Victor Becali, conform Digi Sport.