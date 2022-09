Victor Pițurcă a desființat transferul făcut de Gigi Becali: ”Nu este jucătorul de care aveau ei nevoie!”

FCSB l-a cumpărat pe Andrea Compagno de la FC U Craiova 1948, pentru 1, 5 milioane de euro. Jucător a debutat de la pentru echipa lui Dică și a marcat în eșecul cu Farul Constanța, scor 1-3. Victor Pițurcă consideră că italianul nu era jucătorul de care FCSB avea nevoie.

”Pentru FCSB, Compagno nu este jucătorul de care aveau ei nevoie. Nu cred. Nu vreau să-l supăr pe Gigi Becali, atât pentru el, cât și pentru Miculescu.

Sunt foarte mulți bani care s-au plătit pe acești jucători. Ei știu mai bine, specialiștii, pentru că probabil i-au urmărit, dar eu cred cu totul altceva.

Cu două-trei milioane de euro, eu cred că Gigi putea să aducă 2-3 jucători cu mult peste valoarea acestora. Miculescu a costat 1.7 milioane de euro.

Ce-l recomandă? Trebuie să-l recomande ceva, să vedem ce calități are, ce perspective are. Perspective să zicem că are, pentru că are un fizic impozant, dar în rest… Nu vreau să spun mai multe, pentru că e problema lui Gigi Becali”, a spus Victor Pițurcă la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.