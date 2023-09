Victor Pițurcă, despre CSU Craiova și cariera sa de antrenor: „Se plângeau jucătorii că au trei antrenamente pe zi!/ Merg doar la o echipă care să câștige campionatul și să lupte pentru grupele Ligii Campionilor!”

Victor Pițurcă, tehnicianul român, continuă să stea liber de angajament. Ultima sa experiență pe banca tehnică a fost în urmă cu 3 ani și jumătate, la CSU Craiova.

Recent, acesta a vorbit atât despre olteni, cât și despre cariera sa de antrenor. Iată ce a spus.

„Se plângeau jucătorii că au trei antrenamente pe zi!/ Merg doar la o echipă care să câștige campionatul și să lupte pentru grupele Ligii Campionilor!”

„Echipa lui Rotaru a rămas la același nivel care i-am zis eu că este. Se plângeau jucătorii că au trei antrenamente pe zi, dar în acel an s-au bătut pentru campionat. Și nu a lipsit mult să câștige.

Cum să mă sune pe mine cineva de la Craiova să-mi ceară ajutorul? Nici nu văd vreun motiv să mă sune cineva.

Nu mă interesează în momentul de față nicio echipă din România. Dacă am o echipă care să câștige campionatul și să te lupți pentru grupele Ligii Campionilor, atunci asta da. De asta am și mers la Craiova atunci, dar am văzut că nu se poate și m-am retras”, a spus Victor Pițurcă, potrivit Sport.ro.