Victor Pițurcă, după ce Steaua a pierdut dreptul de a promova în Liga 1: „Lipsesc multe!”

Suflarea „roș-albastră” a primit săptămânile trecute un verdict dur, astfel că „militarii” au aflat că nu au dreptul de a promova în Liga 1, cel puțin un sezon!

Steaua a obținut accederea în Liga a 2-a, însă situația este una tensionată din punct de vedere administrativ în momentul de față la clubul din Ghencea. Obligată prin lege să treacă din domeniul public în cel privat pentru a putea obține dreptul de a promova în Liga 1, formația „roș-albastră” nu a ținut cont de acest demers, astfel că a pierdut șansa, cel puțin pentru sezonul următor, de urca pe prima scenă a fotbalului românesc.

Cu toate acestea, Victor Pițurcă este de părere că acest lucru poate fi benefic pentru formația lui Daniel Oprița, asta deoarece are timpul necesar pentru a se pune la punct înainte de revenirea în primul eșalon. Fostul selecționer consideră că steliștilor le trebuie timp pentru a forma o echipă și pentru a se bate la primele locuri în Liga 1, astfel că următorul an poate reprezenta un avantaj în formarea noului grup.

„Totul este nou. Totuși, lipsește vechiul stadion, așa cum era el. Mi se pare normal. E altceva, totul este nou. Acum, sigur că e extrem de important ca Steaua să revină acolo unde îi este locul. Sunt foarte mulți steliști care își doresc să ajungă în elita fotbalului românesc. Poate chiar e bine așa. Dacă se întâmplă brusc, nu cred că vin performanțele atât de ușor.

Când revine pe prima scenă, trebuie să se bată pentru campionat, pentru cupele europene, așa cum făcea Steaua odată. Voiam să accentuez faptul că poate este bine că Steaua n-o să promoveze din primul an. Poate are nevoie de 2-3 ani să-și facă un lot de jucători. Nu mă gândesc doar la junior, ci și la academie. Academia cred că e cel mai important lucru pentru a da jucători echipei mari.

Lipsesc multe. Să nu uităm că Steaua și-a recăpătat numele, tot ceea ce avea înainte, însă acum e nevoie de echipă și nu e atât de simplu. Fără bani nu se poate realiza nimic. Vrem, nu vrem, tot o entitate privată trebuie să preia această echipă, poate 50%, poate 60, poate 80. Numai așa poate reveni. Cu siguranță că vor fi oameni care să vină. Cei care se ocupă acum de destinele clubului de fotbal cred că deja au niște planuri.

Poate scaunele trebuiau să fie de o calitate așa cum e în restul stadionului, însă totul e perfect, gazonul e fantastic, e mai bun decât cel pus de mine la Craiova”, a spus Victor Pițurcă, la Digi Sport.